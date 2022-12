Der Formel-1-Samstag im Rückblick: Best of Social Media Das war am Samstag auf Twitter, Instagram & Co. los: +++ Carlos Sainz' erster Besuch bei Ferrari: Die besten Fotos +++ Reaktionen am Tag nach der FIA-Gala +++

Bericht Status: Beendet 18:32 Sergio Perez quält sich Diese Schlafposition empfehlen wir für einen gesunden Rücken nicht ;) 14:53 Sainz: Kartfahren ist anstrengend 14:52 Und Daniel Ricciardo hat ein Lichtschwert! 14:51 Lando liebt es! 14:47 Vettel: Roll-out im Aston Martin Nur einen Tag nach dem Car-Launch hat Aston Martin in Silverstone bei einem Filmtag den Shakedown mit dem Auto für die Formel-1-Saison 2022 absolviert. Nur einen Tag nach dem Car-Launch hat Aston Martin in Silverstone bei einem Filmtag den Shakedown mit dem Auto für die Saison 2022 absolviert. 18:16 Jetzt geht’s erst richtig los Gestern haben wir also das erste 3D-Modell des neuen Haas für die Formel-1-Saison 2022 gesehen - die erste Präsentation des Jahres. Aber das war erst der Anfang! Ab der kommenden Woche geht es richtig los.



Hier hast Du den Überblick über die Präsentations-Termine. Beim Launch hat Günther Steiner erklärt, welche Ziele er anvisiert und was 2022 neu ist. Wir waren dabei und zeigen in diesem Video die Highlights! 18:11 Magnussen stichelt gegen Ex-Team Der ehemalige Haas-Pilot Kevin Magnussen hat es sich gestern nicht nehmen lassen, einen kleinen Scherz über das Design des amerikanischen Teams loszulassen ... 17:56 "Zum Glück ist das vorbei" Das denkt AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda über die Trainingsmethoden eines Formel-1-Fahrers in der Winterpause, die manchmal einer Folter gleichen. Teamkollege Pierre Gasly kommentiert: "Zum Glück bist du noch am Leben!"



Auch Weltmeister Verstappen scheint sich damit auszukennen. 17:06 Bauarbeiten in Barcelona Hart gearbeitet wird in diesen Tagen auch am Circuit de Barcelona-Catalunya. Die Strecke hat den Vertrag mit der Formel 1 bis 2026 verlängert, jedoch unter der Bedingung, Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Fahrerlager sieht deshalb gerade ziemlich wüst aus. Bis Mitte Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 17:01 "Work in progress" bei McLaren Nachdem uns McLaren schon gestern durchs Schlüsselloch schauen ließ, gibt es heute einen weiteren Sneak Peak auf den neuen MCL36, an dem in der Fabrik in Woking fleißig gearbeitet wird. Mehr laden