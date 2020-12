07:17

Carlos Sainz: Dritter Spanier bei Ferrari

Carlos Sainz durfte am Freitag zum ersten Mal Ferrari-Rot tragen. Bei seinem Erstbesuch in Maranello wurde gleich am Morgen der Sitz für ihn angepasst. Dann traf er jene Ingenieure und Mechaniker, mit denen er 2021 zusammenarbeiten wird. Auf dem Programm stand auch eine Führung durch die Gestione Sportiva und eine Online-Medienkonferenz, an der auch unser Motorsport Network teilgenommen hat.



Sainz ist erst der dritte Ferrari-Fahrer in der Formel 1, der aus Spanien kommt. Seine beiden Vorgänger waren Fernando Alonso (96 Grands Prix zwischen 2010 und 2014) und Marquis Alfonso de Portago (fünf Grands Prix 1956 und 1957). Marc Gene und Pedro de la Rosa waren Ferrari-Testfahrer, haben aber nie ein Rennen für die Scuderia bestritten.



Bei uns kannst Du dich jetzt durch die ersten Fotos von Sainz' Erstbesuch in Maranello und der Sitzanpassung klicken!