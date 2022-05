Die Miami-Premiere in der Analyse: Keine Fortschritte bei Mercedes

Strafe Alonso

Da lagen wir eben daneben: Mit der Verwarnung war es doch nicht getan, Alonso hat eine weitere Fünf-Sekunden-Strafe kassiert, weil er sich durch das Verlassen der Strecke einen Vorteil verschafft hat. Dadurch fällt er aus den Punkten!



Albon erbt P9 und Stroll rutscht als Zehnter noch in die Punkte. Hier die kurze Begründung der Stewards im Wortlaut:



"The Stewards reviewed the video evidence and determined that Car 14 left the track at turn 14 and gained a lasting advantage."