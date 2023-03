Dschidda-Donnerstag in der Analyse: Konkurrenz fürchtet Red-Bull-Stärke

Leclerc reagiert auf Strafe

Dass Charles Leclerc an diesem Wochenende ein Strafversetzung bekommen wird, wissen wir seit gestern. Jetzt spricht der Ferrari-Pilot erstmals über dieses Thema: "So ist es nun einmal", sagt er. "Natürlich ist es nicht der ideale Start, den ich mir zu Beginn des Rennens in Bahrain gewünscht hätte. Aber ja, was kann ich dagegen tun?"



"Jetzt müssen wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und was wir tun können, um ein besseres Team zu sein und besser zu werden. Und ja, dieses Wochenende beginnen wir natürlich mit einem Rückstand. Aber unser Ziel ist es, etwas Besonderes zu erreichen. Ich mag diese Herausforderung, etwas mehr im hintertreffen zu starten und zu versuchen, etwas Besonderes zu leisten und so schnell wie möglich wieder nach vorne zu kommen."



Und wie liegt Ferrari die Strecke in Dschidda? "Sie sollte uns ein bisschen besser liegen", so Leclerc. "Etwas Besonderes ist auf jeden Fall möglich. Ein guter Start, ein paar gute Runden und hoffentlich eine gute Pace, die uns wieder an die Spitze bringt."