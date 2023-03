Dschidda-Freitag in der Analyse: Neue Gegner für Verstappen & Red Bull?

Williams: Wieder eine Chance auf Punkte?

P14 und P18 waren es heute für Albon und Sargeant, und laut Norris liegt Williams damit auf jeden Fall vor McLaren. "Es war ein sehr positiver Tag. Es steckt auf jeden Fall Pace im Auto", erklärt Albon.



Er sei "optimistisch", sagt er und erklärt, im Qualifyingrun habe in FT2 zwar noch ein bisschen gefehlt. "Aber alles andere fühlt sich ziemlich gut an", so Albon, der resümiert: "Ich will nicht zu früh sprechen, aber das Auto fühlt sich ziemlich gut an."



"Schauen wir also mal, wie es läuft", lacht Albon. Teamkollege und Rookie Sargeant kennt die Strecke immerhin bereits aus der Formel 2. Auch sein Tag sei "ziemlich glatt" gelaufen, so der US-Amerikaner.



"Die Pace sieht nicht so schlecht aus und hoffentlich können wir darauf aufbauen", gibt auch er sich vorsichtig optimistisch.