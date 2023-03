Dschidda-Qualifying in der Analyse: Kann Verstappen von P15 aus gewinnen?

Sondergenehmigung

Wir hatten es ja bereits angekündigt, aber hier der Vollständigkeit halber noch einmal die Information, dass Logan Sargeant inzwischen ganz offiziell eine Sondergenehmigung erhalten hat und damit morgen am Rennen teilnehmen darf.



Diese war nötig, weil er keine repräsentative Rundenzeit im Qualifying gesetzt und damit die 107-Prozent-Marke verpasst hatte. Er darf morgen aber trotzdem fahren, weil er im Training zuvor Zeiten gesetzt hatte, die schnell genug waren.



Im Wortlaut der Rennkommissare klingt das dann so:



"The Stewards have received a request from Williams Racing to allow car 2 to start the race despite failing to set a qualifying time within 107% of the fastest time set in Q1."



"In accordance with Article 39.3 of the FIA Formula One Sporting Regulations, the Stewards grant permission for car 2, Logan Sargeant, to start the race, as the driver has set satisfactory times in practice at this Event."



"The car will be placed on the grid in accordance with Article 42.2 of the FIA Formula One Sporting Regulations."