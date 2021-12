07:12

Rennleitung legt nach

Und gerade ist auch noch eine neue Version der "Event Notes" von Rennleiter Michael Masi erschienen. Dort heißt es nun, dass es den Piloten zwischen den Kurven 23 und 25 verboten ist, langsam zu fahren, um eine Lücke zum Vordermann zu schaffen. Sollte man das doch versuchen, droht eine Strafe. Hier der Absatz im Wortlaut:



"Any driver intending to create a gap in front of him in order to get a clear lap should not attempt to do this around Turn 23 through to Turn 25. Any driver seen to have done this will be reported to the stewards as being in breach of Article 27.4 of the Sporting Regulations."