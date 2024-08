Formel-1-Liveticker: 18 Monate harter Kampf? Horner glaubt dran!

Harter Kampf für 18 Monate

Ein Vorteil der Reglement-Stabilität ist zweifelsohne, dass sich immer mehr Teams an die Leistungen des vorher besten Teams heranarbeiten können.



Mercedes erlitt dieses Schicksal mit dem großen Finish in der Saison 2021, jetzt ist Red Bull an der Reihe. In einem Gespräch mit F1.com hat Teamchef Christian Horner darüber gesprochen, was seine Erwartungen sind:



"Ich weiß noch, wie Ron Dennis 2005, als ich in die Formel 1 kam, auf dieses Thema hinwies. Die Annäherung hat die Teams immer zusammengebracht. Natürlich gibt es 2026 eine große Reglementänderung, die zu einer Diskrepanz führen wird, aber bis dahin, also in den nächsten 18 Monaten, denke ich, werden die vier Teams auf Augenhöhe sein", so Horner, der auch Ferrari nicht abschreibt in dieser Verlosung.



Kein Sieg in den letzten vier Rennen für Max Verstappen, auch Sergio Perez fuhr vor der Sommerpause den Erwartungen hinterher, darf aber weitermachen. Die Ansage von Horner ist daher klar:



"Das müssen wir nach der Pause in Zandvoort wieder ändern."