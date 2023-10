Formel-1-Liveticker: 200 Grand Prix ohne Podium? "Kann damit leben!"

Schaden nach Kontakt

In Runde 66 kam es gestern zu einer Kollision mit Folgen für Oscar Piastri, als Yuki Tsunoda über außen in Kurve 1 an ihm vorbeiwollte, der Australier ihn aber voll erwischte, weil Tsunoda ziemlich rigoros eingelenkt ist. McLaren-Teamchef Andrea Stella hat die Schwierigkeiten erläutert, die im Anschluss für die verbleibenden Runden zu beachten waren:



"Auf Oscars Seite haben wir durch den Kontakt zwischen 20 und 15 Punkte Abtrieb verloren, was auf einer Strecke wie dieser drei oder vier Zehntel ausmacht, was ein bisschen schade war. Gleichzeitig waren Oscars Reifen stärker beansprucht als die von Lando. Es ist ähnlich wie in Austin, im Sprint. Oscar hatte kaputtere Reifen, und das macht natürlich einen großen Unterschied. Und dann fängt man an, unter Druck zu geraten. Und dann muss man sich behelfen, man muss seine Batterie nutzen, um sich zu verteidigen, und man kommt in eine Schleife, in der man Mühe hat, das Tempo zu finden."