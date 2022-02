Formel-1-Liveticker: 2022 "vielleicht die größte Änderung aller Zeiten"

04:07

David Schumacher fährt DTM

Neuer Job für David Schumacher: Nachdem der Sohn von Ralf und Cousin von Mick in den vergangenen Jahren in der Formel 3 an den Start ging, und dort einen Sieg feiern konnte, fährt er 2022 in der DTM. "Mir ist bewusst, dass ich viel lernen muss, um in dieser unglaublich hochklassigen Rennserie zu bestehen", so Schumacher. Wir wünschen viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.



