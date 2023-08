Formel-1-Liveticker: 2024 die letzte Chance für Mick Schumacher?

Brundle: Rennleitung war in Spa "zu vorsichtig"

Die Sicherheit, da sind sich alle Fahrer einig, muss in der Formel 1 immer oberste Priorität haben. Experte Martin Brundle ist trotzdem der Meinung, dass man den Sprint in Spa am Samstag schon früher hätte freigeben können.



In seiner Kolumne für 'Sky' erinnert er: "Wir hatten einen verzögerten Start und dann mehrere Runden hinter dem Safety-Car, sodass die Strecke zwangsläufig in einem so guten Zustand war, dass jeder Fahrer sofort auf Intermediate-Reifen fahren wollte, als klar war, dass das Safety-Car reinkommen würde."



"Die Rennleitung war meines Erachtens nach übervorsichtig, und das unangenehme Sicherheitsparadoxon besteht darin, dass viele Fahrer sofort in die nasse Boxengasse fuhren, in der 250 Teammitgliedern waren, was zu chaotischen Stopps, Freigaben und Beinahezusammenstößen zwischen den Autos führte."



Vor allem viele Fans könnten zudem nicht verstehen, warum es in der Formel 1 überhaupt echte Regenreifen gebe, wenn die Autos nur dann fahren dürfen, wenn die Bedingungen sowieso schon trocken genug für Intermediates seien.