Sainz: "90 Prozent würden Hamilton nicht schlagen"

Max Verstappen erklärte zuletzt, dass 90 Prozent aller Formel-1-Fahrer im aktuellen Mercedes Rennen gewinnen würden. Carlos Sainz stimmt dieser etwas provokanten Aussage zwar grundsätzlich zu. Er merkt allerdings auch an: "90 Prozent würden Hamilton bei Mercedes nicht schlagen. Es gibt nur sehr wenige, die Hamilton über eine Saison mit 20 Rennen als Teamkollegen in diesem Auto schlagen würden."



"Aber wenn man Hamilton aus dem Feld nehmen würde, dann würde jeder der aktuellen Piloten mit dem Mercedes gewinnen", stimmt er Verstappen zu und ergänzt: "Das sagt eine Menge darüber aus, was aktuell in der Formel 1 los ist." Dafür kann Hamilton jedoch nichts. "Selbst wenn er das beste Auto hat, ist Hamilton bereits seit einiger Zeit einer der Besten - oder der Beste", lobt Sainz.