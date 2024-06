Montreal-Freitag in der Analyse: Zeiten ohne Aussagekraft, Strafe für Ferrari

Warnung für Piastri

Und die letzte Entscheidung des Tages: Piastri hat weniger Glück als sein Teamkollege. Weil er den orangen Randstein nicht berührt hat, bekommt er eine Warnung für das inkorrekte Zurückfahren auf die Strecke. Auch hier die Begründung im Wortlaut:



"The driver of Car 81 left the track at turn 14, did not touch the orange kerb on the inside and did not follow the instructions outlined in item 15 of the Race Director's Event Notes. However, the Stewards determine that, given the weather conditions, the driver took reasonable action not to rejoin the track in an unsafe manner and did not gain any lasting advantage and therefore consider a Warning as appropriate."