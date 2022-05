Formel-1-Liveticker: Ab Barcelona neue Farbe für Ferrari?

Russell: Habe Vertrauen ins Auto

Der Mercedes-Neuling will die Saison noch nicht abschreiben. "Wir haben am Freitag [in Miami] gezeigt, dass wir ein schnelles Auto haben. Das Auto ist schnell, davon bin ich felsenfest überzeugt", betont Russell.



"Die [Leistung] steckt da drin. Wir müssen nur einen Weg finden, diese Leistung auch rauszuholen. Wenn wir diese Lösung finden und das Auto perfekt ins Fenster bringen, dann werden wir um so viel schneller", ist er sich sicher.



"Wir alle glauben, dass wir das schaffen", stellt er klar. Deswegen sei es auch keine Option, jetzt ein komplett neues Auto zu bauen. "Wir bleiben daher bei dem, was wir haben, und denken in alle Richtungen", so Russell.