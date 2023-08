Formel-1-Liveticker: Abiteboul macht "Arroganz" bei Alpine aus

Freitagseinsatz für Frederik Vesti

Der Däne Frederik Vesti bekommt seinen nächsten Formel-1-Einsatz für Mercedes. Wie das Team mitteilt, darf er beim Großen Preis von Mexiko das erste Freie Training bestreiten. Damit ist Mercedes das erste Team, das für 2023 einen Freitagsfahrer bestätigt - zu zwei Einsätzen ist jedes Team pro Saison verpflichtet.



Vesti durfte bereits an Testfahrten in Abu Dhabi im vergangenen Jahr teilnehmen.



"Fred ist in diesem Jahr bislang eine beeindruckende Formel-2-Saison gefahren. Ein FT1-Einsatz ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung und wir freuen uns, dass wir ihm diese Gelegenheit bieten können", sagt Motorsportchef Toto Wolff.



"Er ist ein talentierter junger Fahrer, der nicht nur schnell, sondern auch aufmerksam ist, und er versteht genau, was das Team von ihm im Auto erwartet. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Leistung bringen und eine solide Ausgangsbasis für unsere Arbeit am Wochenende schaffen wird."



Vesti hat am Wochenende in Spa die Gesamtführung in der Formel 2 an Theo Pourchaire verloren.



Eine Übersicht über alle Freitagsfahrer 2023 gibt es hier.