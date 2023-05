Formel-1-Liveticker: Abu Dhabi 2021 hat "Narbe" hinterlassen bei Hamilton

Neuer Kraftstoff für Lkw-Flotte von Mercedes

Und damit zu einem aktuellen Formel-1-Thema: Mercedes hat seine Pläne für die Europa-Saison 2023 bekanntgegeben und wie es nachhaltiger operieren kann. Demnach stellt das Team seine Lkw-Flotte auf umweltfreundlicheren Kraftstoff um, konkret auf "Biokraftstoff der zweiten Generation" von Teampartner Petronas.



Dazu schreibt Mercedes in einer Pressemitteilung: "Von den Startpunkten [in England] und in Deutschland bis zur Ankunft in Imola und der anschließenden Fahrt durch Europa wird jeder Lkw zwischen 9.000 und 10.000 km zurücklegen, die wir vollständig mit [dem neuen Kraftstoff] HVO100 absolvieren möchten, wodurch die Emissionen pro zurückgelegtem Kilometer um 89 Prozent reduziert werden."



Außerdem sollen auch Mercedes-Generatoren an der Rennstrecke "ab Mitte der Saison" mit Biokraftstoff betrieben werden, kündigt der Formel-1-Rennstall an. Angestrebt wird eine Emissionsreduzierung von insgesamt 60 Prozent, bei einer Einsparung von 200 Tonnen CO2, so erklärt Mercedes.



Teamchef Toto Wolff spricht von einer "Verantwortung, die globale Plattform der Formel 1 zu nutzen, um nicht nur führend zu sein, sondern auch Pionierarbeit zu leisten". Nachhaltige Kraftstoffe seien ein "zentrales Element" der Mercedes-Strategie auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen im Jahr 2030.