01:48

Gewinnspiel zum zweiten Adventsonntag: Jetzt mitmachen!

Stefan Ehlen (Hier geht's zu seiner Facebook-Seite!) zündet hinter dem fünften Türchen unseres Adventskalenders heute das zweite Lichtlein an. Und damit wünschen wir einen schönen guten Morgen!



Kennst Du unseren Adventskalender schon? Nein! Dann schau rein ins Video! Wenn Du eine von drei Ausgaben des Buchs "Grand-Prix-Geschichte(n)" von Stefan Ehlen gewinnen möchtest, dann schau das Video am besten auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und schreib dort einen Kommentar, dann bist Du in der Verlosung. Wir drücken die Daumen!



Worum es in der Story hinter dem heutigen Türchen geht? Saudi-Arabien ist die jüngste Strecke in der Formel 1, aber wie viele Strecken wurden bisher eigentlich befahren? Die Frage beantwortet das Video für Dich. Zumindest so gut es geht ...



Übrigens: Wenn Du es lieber nicht Deinem Glück beim Gewinnspiel überlassen möchtest und das Buch lieber gleich online bestellst, dann geht das natürlich auch. Und zwar unter bit.ly/GrandPrixGeschichten.



Hinweis: An jedem Buch, das über diesen Link verkauft wird, verdienen wir eine kleine Provision (Amazon-Affiliate-Programm). Der Preis bleibt für Dich trotzdem unverändert. Wir bedanken uns bei allen Usern, die unsere Arbeit auf diese Art und Weise indirekt unterstützen, und wünschen viel Freude mit "Grand-Prix-Geschichte(n)" unterm Weihnachtsbaum!