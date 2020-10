03:59

Stroll: Warum am Freitag keine Strafe?

Am Freitag crashte Stroll in Kurve 1 mit Verstappen, am Sonntag an der gleichen Stelle mit Norris. Im Rennen kassierte der Kanadier dafür eine Strafe, im Training griffen die Rennkommissare nicht ein. Warum? "Das ist genau der Punkt. Das eine war Training, das andere Rennen", erklärt Rennleiter Michael Masi und ergänzt: "Es waren zwei komplett unterschiedliche Umstände." Deswegen wurden die beiden Situationen unterschiedlich bewertet.