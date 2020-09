05:40

Montezemolo rechnet mit Nachfolgern ab

Im gleichen Interview hat sich der ehemalige Ferrari-Boss auch zu seinen Nachfolgern geäußert. "Die Probleme kamen nach 2014", erklärt Montezemolo, der bis 2014 an der Spitze von Ferrari stand, und sagt: "Die Leute, die Ferrari dann geleitet haben, hatten weder Erfahrung in der Formel 1 noch Kompetenz für die Formel 1. Und sie dachten, man könne einfach so schnell in der Formel 1 gewinnen."



Ein großer Fehler sei es zum Beispiel gewesen, James Allison gehen zu lassen. Der feiert mittlerweile mit Mercedes einen WM-Titel nach dem anderen. "Ich nenne ihn, könnte aber auch andere nennen. Und dann hat man den Fehler gemacht, sehr gute Techniker aus der Straßenauto-Produktion in die Formel 1 zu überführen. Da sind völlig unterschiedliche Fähigkeiten gefragt", so Montezemolo.