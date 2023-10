Formel-1-Liveticker: Alle Autos kontrollieren? Für die FIA unmöglich!

Lawson: 2024 voller Fokus auf Ersatzfahrerrolle

Liam Lawson wird sich 2024 voll auf seine Ersatzfahrerrolle bei Red Bull konzentrieren. Die Teilnahme an einer weiteren Rennserie ist nicht geplant. Im Podcast Beyond The Grid erklärt der Neuseeländer die Hintergründe.



"Da ich in den meisten Meisterschaften gefahren bin und sogar schon in der Formel 1 war, kann ich nicht noch einmal in der Formel 2 antreten. Das würde keinen Sinn ergeben. Ich kann nicht noch einmal in der Super Formula fahren", so Lawson.



"Ich könnte es zwar, aber es würde mir weniger bringen", erklärt der 21-Jährige, der vor dem Saisonfinale der Super Formula an diesem Wochenende in Suzuka dort auf dem zweiten Rang in der Gesamtwertung liegt.



"Ich denke also, ich werde mich voll und ganz darauf konzentrieren, Reservefahrer zu sein", so Lawson.