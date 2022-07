Formel-1-Liveticker: Alles nur Kopfsache bei Mick Schumacher?

Todestag

Am Wochenende gab es keinen Liveticker, weshalb wir unsere heutige Ausgabe nutzen wollen, um an den gestrigen Todestag von Jules Bianchi zu erinnern. Sieben Jahre ist dieser inzwischen bereits her.



In dieser Fotostrecke erinnern wir uns noch einmal an die vielversprechende Karriere des Franzosen zurück. Leider werden wir nie erfahren, wie weit er es in der Formel 1 einmal gebracht hätte ...

Foto: LAT

Jules Bianchi wird am 3. August 1989 in Nizza geboren. Der Spross einer Rennfahrerfamilie (Großonkel Lucien gewann 1968 die 24 Stunden von Le Mans und fuhr im selben Jahr beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco als Dritter aufs Podium) zeigt schon in jungen Jahren, dass auch er Benzin im Blut hat.