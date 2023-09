Formel-1-Liveticker: Das Freitagstraining in Suzuka

Stroll fühlt sich gut

Nach dem Crash beim Großen Preis von Singapur und der Absage seiner Rennteilnahme ist Lance Stroll heute bei den Freien Trainings in Suzuka wieder in seinen Aston Martin gestiegen. "Ich fühle mich gut", sagte er den Medienvertretern nach den Sessions an der Aston-Box.



"Das Auto fühlt sich gut an, es gibt ein paar Dinge, an denen wir heute Abend arbeiten müssen, aber das Auto fühlt sich gut an und macht Spaß zu fahren", fügte der Kanadier nach seinem elften Platz in FT2 an.