Formel-1-Liveticker: Allison wieder voll dabei? Nein!

Schwer zu ersetzen

Aldo Costa hat Mercedes 2020 in Richtung Dallara verlassen.



Als Chefingenieur war er maßgeblich an den Erfolgen zwischen 2011 und 2019 beteiligt. Insgesamt sechs Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaften wurden in seiner Amtszeit eingefahren.



Dieser Abschied war schwer zu verkraften, sagt auch Toto Wolff im Interview mit "Autosport": "Leute wie Aldo kannst du nie ersetzen. Dennoch musst du eine neue Struktur finden und den Job auf mehrere Schultern verteilen."



Wolff war sehr angetan davon, wie Costa die Nachfolge koordiniert hat: "Aldo hat das gut strukturiert. Das ist nichts, was von einem Tag auf den anderen gelaufen ist. Wir hatten im Grunde genommen zweieinhalb Jahre Zeit uns auf seinen Abschied vorzubereiten. Er konnte die Abteilung also in seinem Sinne aufstellen."



Aber so ganz abkaufen kann ich Toto Wolff ja nicht, dass alles so geschmeidig läuft bei Mercedes trotz der ganzen wichtigen Abgänge. Könnt ihr das?