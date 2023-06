Formel-1-Liveticker: Alonso bremst Erwartungen vor Heimrennen

Alonso: Stroll wird schlechter gemacht als er ist

Die interne Bilanz bei Aston Martin spricht eine deutliche Sprache. In der WM liegt Alonso mit 93:27 Punkten mehr als klar vor seinem Teamkollegen, zudem stand er in fünf der sechs Saisonrennen auf dem Podium - und Stroll noch gar nicht.



Trotzdem bricht der Spanier nun eine Lanze für seinen Teamkollegen und erklärt: "Er hatte in den vergangenen beiden Rennen sehr, sehr viel Pech. Ich denke, wenn wir an Bahrain zurückdenken, als er mit einer Hand fuhr, war er sehr schnell."



"In Dschidda hatte er ein Auspuffproblem, als er vor den Ferraris auf P5 lag", erinnert in Alonso. In Miami habe man dann im Qualifying "zu viel riskiert" und in Monaco sei Strolls Autos im Qualifying von Trümmerteilen beschädigt worden.



"Ich hoffe wirklich für ihn, dass er etwas mehr Glück hat, denn ich glaube nicht, dass es ihm an Tempo fehlt", so Alonso. In erster Linie habe Stroll in diesem Jahr einfach Pech gehabt.