Rückendeckung für Verstappen

Der Niederländer wurde für den Unfall mit Lewis Hamilton in Monza bestraft. Landsmann und GT-Pilot Nicky Catsburg hat dafür allerdings kein Verständnis. "Was Lewis mit Max in Monza gemacht hat, das sollte nicht erlaubt sein", sagt er laut 'Express' gegenüber 'Ziggo Sport' und erklärt: "Er lässt ihm einfach keinen Platz." Der Weltmeister habe Verstappen bewusst abgedrängt.



Als Fahrer mache man so etwas, weil man wisse, dass man damit durchkomme. In Ordnung findet er es aber nicht. "Lewis wird sich in neun von zehn Fällen für den leichten Weg entscheiden - wie in Imola oder Barcelona. Aber Max ist nicht so", erklärt Catsburg. Die Rennkommissare sahen es bekanntlich anders und lasteten Verstappen die Hauptschuld für den Crash an.