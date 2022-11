Formel-1-Liveticker: Alonso fühlt sich bei Aston Martin wie einst bei Jaguar

Was aus Jaguar geworden ist

Vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt gerade: Was ist eigentlich aus Jaguar geworden? Hier die Antwort: Das Team ging nur von 2000 bis 2004 in der Formel 1 an den Start.



Ford als Eigentümer des Rennstalls war am Ende unzufrieden mit den Ergebnissen (zwei dritte Plätze in 85 Rennen und höchstens WM-Rang sieben in der Konstrukteurswertung) und verkaufte das Jaguar-Team schließlich an Red Bull. Und, wie heißt es so schön: The rest is history!



Ebenfalls interessant ist aber die Vorgeschichte von Jaguar in der Formel 1: Stewart. Der dreimalige Weltmeister Jackie Stewart unterhielt von 1997 bis 1999 nämlich einen eigenen Rennstall, der zur Saison 2000 von Ford übernommen und umbenannt wurde. Vielleicht auch, weil sich Stewart 1999 ziemlich gemausert hatte: Mit einem Sieg, einem zweiten Platz und zwei dritten Plätzen erreichte das Team P4 in der Konstrukteurs-WM! Daran knüpfte Jaguar aber nicht an ...