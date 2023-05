Formel-1-Liveticker: Neue Ferrari-Gerüchte um Hamilton

Lawson: Formel-1-Gerüchte interessieren mich nicht

Wir bleiben bei Piloten, die auf der Kippe stehen. Konkret gibt es um Nyck de Vries. Da halten sich nach dem durchwachsenen Saisonstart ja die Gerüchte, dass AlphaTauri ihn schon bald austauschen könnte, wenn sich seine Leistungen nicht verbessern.



Ein Name, der dabei zwangsläufig fällt, ist der von Liam Lawson. Der Neuseeländer ist Teil des Red-Bull-Juniorteams und führt aktuell die Meisterschaft in der Super Formula an, wo er am Wochenende seinen zweiten Saisonsieg holten konnte.



Im Hinblick auf die Gerüchte, dass Red Bull ihn schon bald in die Formel 1 holen könnte, stellt er jedoch klar: "Ich will das Jahr zu Ende bringen und um die Meisterschaft kämpfen. Dann habe ich die besten Chancen für das nächste Jahr."



Ohnehin liege es nicht in seiner Macht, was in den kommenden Wochen und Monaten passiere. Wir behalten die Entwicklung bei AlphaTauri natürlich trotzdem im Auge!