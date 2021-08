04:42

Alonso: "So viel" von Michael Schumacher gelernt

Wir starten heute mit Fernando Alonso in diesen Tickertag. Der Spanier hat anlässlich seines 40. Geburtstages kürzlich dem britischen TV-Sender 'Sky' ein Interview gegeben. Darin ließ er seine Karriere Revue passieren, unter anderem fiel natürlich auch der Name Michael Schumacher.



In seinen ersten Jahren in der Königsklasse war der Deutsche das Maß aller Dinge, Alonso konnte schließlich 2005 mit Renault die Siegesserie des siebenmaligen Weltmeisters stoppen und sich im WM-Kampf durchsetzen.



"Michael ist eine Legende des Sports. Ich habe so viel von ihm gelernt, in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004. Und dann, 2005 und 2006, kämpften [wir] Seite an Seite und Rad an Rad mit ihm. Man muss Michael auf eine andere Art und Weise respektieren als jeden anderen Fahrer", zollt ihm der Spanier Respekt.