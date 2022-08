Formel-1-Liveticker: Alonso will mit Aston Martin wieder gewinnen

Villeneuve: Schauen die Teams das Rennen nicht?

Der Weltmeister von 1997 ist bekannt für klare Worte. Die findet er in seiner Kolumne für 'Formule1.nl' auch nach dem Ungarn-GP wieder. Er will wissen "Wie können mehrere Teams, nicht nur Ferrari, sich für den harten Reifen entscheiden?"



Am Alpine habe man bereits früh im Rennen gesehen, dass der Reifen "beschissen" sei. "Schauen sie das Rennen nicht?", will er wissen und schreibt: "Es ist unverständlich, dass so etwas in einem Sport passiert, in dem nur die Besten der Besten arbeiten."



Tatsächlich funktionierte der harte Reifen zum Beispiel auch bei Alfa Romeo und Haas nicht wie erwartet. Nicht nur Ferrari griff also gestern ins Klo. Bestenfalls ein kleiner Trost für die Scuderia ...