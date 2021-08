04:10

Alonso: Besser als mit 23

In Ungarn konnte Fernando Alonso seine alte Klasse aufblitzen lassen und so Teamkollege Esteban Ocon zum Sieg verhelfen. Der Spanier gibt zu, dass es bei ihm etwas länger als gedacht gedauert hat, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Eigentlich hatte er schon beim Heimspiel in Barcelona damit gerechnet.



Den Saisonauftakt in Bahrain und die für ihn neuen Rennen in Imola (ja, er war früher schon da, aber die anderen sind erst im Herbst dort gefahren) und Portimao hatte er ausgeklammert, doch dann wollte er auf seinem besten Niveau sein. "Aber es hat noch zwei Rennen länger gedauert", so der Alpine-Pilot.



Er gibt zu, dass er zuhause vor dem Fernseher häufig gedacht hat, dass er einen besseren Job machen könnte, als was er dort sieht, doch die Realität holte ihn zum Saisonauftakt ein. Trotzdem sagt er jetzt: Sein jüngeres Ich von früher würde er locker besiegen. "Wenn ich jetzt gegen mich mit 23 fahren würde, würde ich ihn mit einer Hand besiegen", so Alonso.



23 wurde er in der Saison 2004. Damals hatte er schon seinen ersten Formel-1-Sieg auf dem Konto. Auch die erste Saisonhälfte 2005, die er dominierte, hatte er im Alter von 23 absolviert.