07:30

Drittes Training

In einer halben Stunde geht es los mit FT3. Zur Erinnerung: In Bahrain ist es gerade 14:30 Uhr und damit deutlich wärmer als am Abend, wenn das Qualifying stattfindet. Auch FT3 wird daher (wie auch FT1 gestern) keine repräsentative Session werden. Die Teams werden die Zeit natürlich trotzdem nutzen, um weiter an ihren Autos zu arbeiten. Im Hinblick auf die Qualifikation wird uns das Training aber nicht besonders viel verraten.