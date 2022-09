Formel-1-Liveticker: AlphaTauri verurteilt Anfeindungen gegen Red-Bull-Strategin

Meinung: Verschwörungsvorwürfe "gaga"

Mein Kollege Ruben Zimmermann (hier auf Twitter folgen) ist der Meinung, dass diese Verschwörungstheorien aus einigen Fanlagern "gaga" sind und sagt: "WENN Red Bull wirklich so etwas machen WÜRDE, dann doch nicht so auffällig..."



Dem würde ich mich anschließen, zumal AlphaTauri in der WM nur fünf Punkte hinter Haas und vier Punkte vor Aston Martin liegt und somit seinen eigenen Kampf um Rang sieben führt. Warum sollte ich dann meinen in den Punkten liegenden Fahrer (Tsunoda lag auf Platz zehn) opfern, um Max Verstappen zu helfen, der das Rennen zu 90 Prozent auch so gewonnen hätte und in der WM ohnehin fast uneinholbar vorne ist?



Und die Anfeindungen gegen Hannah Schmitz gehen überhaupt nicht!