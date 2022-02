02:38

Ricciardo: Rückendeckung für Masi

Natürlich wollen wir heute nicht nur auf AlphaTauri schauen. Wie üblich wollen wir hier einen guten Querschnitt von allem geben, was gerade in der Königsklasse los ist. Zum Beispiel hat Daniel Ricciardo Rennleiter Michael Masi jüngst seine Unterstützung ausgesprochen. "Wenn Michael bleiben will, dann sollte er bleiben", stellt er klar.



Auf Masi war nach dem Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi eine Menge Kritik eingeprasselt. Ricciardo erklärt, er könne sich nicht daran erinnern, wann ein Rennleiter oder Steward zuletzt "so sehr in den Medien" gewesen sei. Dadurch habe Masi unter einem enormen "Druck" gestanden. Man solle in einfach seinen Job machen lassen.