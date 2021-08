05:39

Verstappen: Spa "wird ein bisschen schwierig für uns"

Was darf die "Orange Army" von Max Verstappen in Belgien erwarten? Im Titelkampf gegen Lewis Hamilton und Mercedes muss er acht Zähler aufholen, nachdem er zuletzt in Silverstone und auf dem Hungaroring vom Pech verfolgt wurde und kaum punkten konnte.



"In Spa gibt es viele Vollgas-Passagen. Das wird ein bisschen schwierig für uns, aber ich denke, dass wir in diesem Jahr bisher überall viel konkurrenzfähiger waren, also hoffe ich, dass das auch hier in Spa der Fall sein wird."



Das Glück war auch in Spa nicht immer auf Verstappens Seite: 2017 schied er mit technischem Defekt aus, 2019 nach einer Kollision mit Kimi Räikkönen in Kurve 1. "Ich war auch schon zweimal auf dem Podium", kontert er. "Es war also nicht nur schlecht. Ich weiß daher, wie es sich anfühlt." Im Vorjahr und 2018 wurde er jeweils Dritter. "An diesem Wochenende würde ich gerne ein bisschen weiter oben auf dem Podium stehen."