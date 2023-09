Formel-1-Liveticker: Das Freitagstraining in Singapur

Nochmal zurück zu Alfa Romeo, die heute mit den Plätzen zehn (Valtteri Bottas) und 17 (Guanyu Zhou) ganz gut dabei waren. In der offiziellen Presseaussendung des Teams war daher auch viel Zuversicht zu entnehmen.



Bottas: "Heute war ein insgesamt positiver Tag: Wir haben einige gute Feedbacks zu den Upgrades erhalten, die wir hier in Singapur vorgenommen haben und die dem Heck mehr Last und Stabilität verliehen haben. Das Gefühl war gut. Unsere Pace schien gerade so in den Top Zehn zu liegen, aber wir müssen heute Abend weiter daran arbeiten, um das gewisse Extra zu finden, damit wir morgen, wenn es darauf ankommt, vorne dabei sind."



Zhou: "Unser Tag verlief ziemlich reibungslos, da wir unser Programm absolvieren konnten: Am Vormittag haben wir keinen Run auf den weichen Reifen absolviert, und am Nachmittag nur einen Run mit einer ziemlich unsauberen Runde. Ich denke, wir sind näher dran, als es die Zeiten vermuten lassen. "

Foto: Motorsport Images