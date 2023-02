Formel-1-Liveticker: Alpine präsentiert den A523 für 2023

Deutsche Pilotin für Alpine

Im Rahmen der Präsentation wurde bekanntgegeben, dass Alpine zwei neue Fahrerinnen in die Alpine Academy aufgenommen hat, das Nachwuchsprogramm der Franzosen. Eine ist Abbi Pulling, die 2023 in der F1 Academy fahren wird.



Der zweite Name ist aus deutscher Sicht sehr interessant: Sophia Flörsch, die dieses Jahr in der Formel 3 an den Start geht, ist nun ebenfalls Teil der Alpine Academy. Definitiv ein guter Schritt für ihre Karriere!