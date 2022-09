Formel-1-Liveticker: Alpine sieht in Piastri Präzedenzfall

Das sagen die Regeln

Übrigens: Die FIA ist theoretisch gar nicht verpflichtet, bereits am Samstag eine Startaufstellung zu veröffentlichen. Im Sportlichen Reglement der Formel 1 ist nämlich festgelegt, dass die FIA dafür bis vier Stunden vor Rennstart Zeit hat.



Das finale Grid muss laut Artikel 41.5 sogar erst eine Stunde vor dem Start stehen. Tatsächlich ist es ein reines Entgegenkommen der FIA, bereits am Samstag eine Startaufstellung herauszugeben. Verpflichtet ist man dazu nicht.



Hier der Artikel im Wortlaut:



"The starting grid for both the sprint session and the race will be published no less than four (4) hours before the start of the formation lap. [...] The final starting grid will be published one (1) hour before the start of the relevant formation lap."