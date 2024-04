Formel-1-Liveticker: Alpine-Sorgen vor Abgang von Gasly und Ocon?

Gehen Gasly und Ocon?

Wie geht es nach dem katastrophalen Saisonstart bei Alpine weiter, auch mit Hinblick auf die nächsten Jahre, insbesondere bei den Fahrern?



Die Verträge von Pierre Gasly und Esteban Ocon laufen aus, aber Teamchef Bruno Famin hat im Gespräch mit Formula1.com unterstrichen, wie zufrieden man mit den beiden ist:



"Wir sind glücklich mit unseren Fahrern, und unsere Fahrer sind glücklich mit uns", sagte er. "Wir sprechen regelmäßig mit ihnen. Mal sehen, was wir in Zukunft tun können. Es gibt Höhen und Tiefen, wir befinden uns in einer Flaute, aber wir haben ein starkes Projekt mit einer langfristigen Vision."



"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihnen zu danken. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Es ist nicht der Saisonstart, den wir uns gewünscht haben, und ich weiß zu schätzen, wie konstruktiv sie mit dem Team umgehen, nicht nur in der Kommunikation mit Journalisten, sondern auch intern", fügte er lobend an, aber hat auch die Möglichkeit in den Ring geworfen, dass man sich umsehen muss, wenn einer oder gar beide eine Veränderung wollen.



"Wir haben ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Wir sind glücklich mit Esteban, glücklich mit Pierre - aber wir sind bereit zu reagieren, falls etwas passiert. Das ist alles." Alpine hat mit Victor Martins und Jack Doohan zwei vielversprechende Junioren an Bord, könnte aber zum Beispiel sicher mit Mercedes sprechen, um Mick Schumacher eine Chance zu geben, falls sich die Möglichkeit ergibt. Aber das ist alles Zukunftsmusik.



"Wir haben andere Probleme zu lösen, andere Dinge zu verbessern, und wir haben es nicht eilig. Wir sind bereit, wir sind vorbereitet, aber wir haben es nicht eilig", nahm er für eine frühe Fahrer-Entscheidung und Bekanntgabe den Wind ein bisschen aus den Segeln.