Formel-1-Liveticker: Alpine verkauft Teamanteile an Investoren

Zeit für neue Teams!

Wenn ihr mich fragt: Mir ist eigentlich egal, wer am Ende ausgewählt wird, hauptsache die FIA und die Formel 1 entscheiden sich überhaupt für zwei neue Teams. Eine Entscheidung sollte ja eigentlich in nicht allzu ferner Zukunft fallen.



20 Autos sind mir persönlich zu wenig, und bei dieser Zahl hängen wir schon viele Jahre fest. Das letzte neue Team in der Formel 1 ist Haas, die seit 2016 dabei sind. In unserer Fotostrecke schauen wir noch einmal auf neue Teams zurück.

Foto: Motorsport Images

Michael Andretti will in die Formel 1. Doch das ist gar nicht so leicht! In den vergangenen Jahrzehnten gab es zahlreiche Teamübernahmen und Umbenennungen, doch nur 13 Mannschaften gründeten sich seit dem Jahr 1990 neu. Überlebt haben nur vier Projekte, davon lediglich eines in der ursprünglichen Form. Wir erzählen die Storys dahinter!