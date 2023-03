Formel-1-Liveticker: Andere können "gegen Red Bull nichts ausrichten"

Und die Konkurrenz?

Schauen wir doch einmal, wann andere Teams ihre letzten aufeinanderfolgenden Doppelsiege holten. Ein Blick in die Tabelle zeigt mir für Ferrari das Jahr 2008 an. In Bahrain siegte Felipe Massa vor Kimi Räikkönen, in Spanien der Finne vor dem Brasilianer.



Und auch bei McLaren war es in einem ähnlichen Zeitraum, nämlich 2010, als Lewis Hamilton in der Türkei und in Kanada jeweils vor Jenson Button gewann. Bei Williams siegte Ralf Schumacher 2003 am Nürburgring und in Magny-Cours vor Juan Pablo Montoya.



Bei Mercedes müssen wir nicht ganz so weit in die Vergangenheit schauen. In der Coronasaison 2020 siegte Hamilton in Portimao und Imola vor Valtteri Bottas. 2019 hatten die Silberpfeile sogar die ersten fünf Saisonrennen mit einem Doppelsieg beendet. Zuzutrauen wäre Red Bull das auch.