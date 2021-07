04:32

Es geht wieder los!

Es ist Freitag und die Freien Trainings zum Grand Prix von Ungarn stehen auf dem Programm! Mit diesen schönen Aussichten darf Dich heute Maria Reyer hier im Formel-1-Liveticker begrüßen. Schön, dass Du da bist.



Was uns heute erwartet: Um 11:30 Uhr beginnt das erste Freie Training, um 15:00 Uhr folgt das zweite Freie Training. Außerdem wird um 13:00 Uhr die Pressekonferenz der Teamchefs, unter anderem mit Christian Horner und Toto Wolff, stattfinden.



Es ist also angerichtet! Bei Fragen oder Anregungen kannst Du uns gerne via Kontaktformular oder auf Twitter mit dem Hashtag "#FragMST" schreiben. Los geht's!