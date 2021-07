13:54

Wie steht's um Vettel und Aston Martin?

Es war kein spannendes Training in Spielberg, aber es gab dann doch eine ganze Menge zu berichten. Unter anderem von der seltenen Medienrunde von Teamchef Otmar Szafnauer zur Lage der Nation bei Aston Martin. Sobald das Fußballspiel rum ist, lohnt es sich also, mal reinzuschauen, was Kevin Scheuren und unser Chefredakteur Christian Nimmervoll heute so besprochen haben!



Die Themen am Freitag:

- Das "Hülkenbaby"!

- So lief das Freitagstraining

- Medienrunde mit Vettels Teamchef bei Aston Martin

- Was in der Teamchef-PK gesagt wurde

- Mercedes gewinnt mehr Windkanalzeit

- Vor Gipfeltreffen: "Letzte Chance" für Volkswagen-Einstieg



Sebastian Vettel holt im Training den fünften Platz, hinter Lance Stroll. Grund genug für ein Update zu Aston Martins "Lage der Nation".