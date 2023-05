Formel-1-Liveticker: Aston Martin ein echter Red-Bull-Herausforderer?

Button: Hackordnung wird sich ändern

Jenson Button glaubt nicht, dass sie die aktuelle Reihenfolge der zehn Formel-1-Teams in den kommenden Jahren so etablieren wird. "Ich denke, dass man in den nächsten Jahren einen Unterschied in der Reihenfolge der Startaufstellung sehen wird", so Button.



"Ich denke, dass Teams wie Williams näher an die Spitze rücken werden. Ich werde keine Zeitangabe machen, aber wir werden in den nächsten zwei Jahren eine Menge Fortschritte sehen", sagt Button, der inzwischen Botschafter des Williams-Teams ist.



Der Weltmeister von 2009 betont: "Es gibt viele Fortschritte im Team. Die finanziellen Mittel sind vorhanden [...]. Jetzt werden die Dinge innerhalb des Teams in Ordnung gebracht, wo es nötig ist - vor allem bei der Aerodynamik des Autos und im Windkanal."



"Ich denke, dass es einige gute Verbesserungen gegeben hat, aber es bleibt noch viel zu tun in den nächsten paar Jahren", so Button, der sein Formel-1-Debüt einst für Williams gab. Wir sind gespannt!