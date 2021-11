18:35

Begründung II

Bei Williams erklären die Rennkommissare, dass die Piloten gar keine andere Möglichkeit gehabt hätten, als andere Autos zu überholen, weil sich ihre Garage am hintersten Ende der Boxengasse befindet. Dadurch habe man sich gar nicht ganz hinten in der Schlange anstellen können. Außerdem sei dadurch keine gefährliche Situation entstanden. Hier die Begründung für Latifi im Wortlaut, die ebenso für Russell greift:



"At the restart of the session, Car 6 left the pit lane ahead of cars which had already formed up in the fast lane. The Stewards accept the team’s explanation that, unless they are first to move to the fast lane, the positioning of their garages which are located at the end of the pit lane makes it impossible for their cars to join the end of the line of cars already there."



"The Stewards also accept that it is difficult for the driver, having moved out of his garage, to determine exactly where he should filter into the line of cars once they start to leave the pit lane. In these circumstances, and considering that no unsafe situation was caused in this instance, the Stewards determine that no further action is appropriate."