06:47

Kommt die Formel 1 nach Sydney?

In Austin brechen gerade erst die Morgenstunden an, an der Strecke tut sich also noch nichts. Dafür haben wir interessante Nachrichten aus Australien! Dort berichtet der lokale Nachrichtensender '7News' nämlich, dass Sydney Interesse an der Formel 1 hat. Die Rede ist von einem Straßenkurs rund um den Hafen. Klingt ein bisschen nach der alten Strecke in Valencia.



Sollte der Plan nicht zu realisieren sein, sei auch ein Rennen im Sydney Motorsport Park eine Option. Offiziell läuft der Vertrag mit Melbourne noch bis einschließlich 2025, doch dort musste das Rennen zuletzt zweimal in Folge abgesagt werden, weshalb man dort erklärte, der GP müsse 2022 unbedingt wieder stattfinden, damit sich die Formel 1 nicht nach Alternativen umsehe.



Wir behalten die Situation natürlich im Auge!