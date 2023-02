Formel-1-Liveticker: Aston Martin schließt Vettel als Stroll-Ersatz aus

Alonso: Stroll fehlt uns

Ganz unabhängig davon, wer ihn womöglich vertreten würde: Laut Alonso hat Stroll dem Team beim Test in Bahrain gefehlt. Denn er selbst fuhr das Vorgängerauto ja nie bei einem Grand Prix und kenne daher gewisse Eigenheiten des alten AMR22 gar nicht.



"Das Gefühl für das Bremspedal, die Servolenkung, all diese Dinge, von denen ich nicht weiß, ob sie [schon immer so waren] oder ob sie einfach neu an diesem Auto sind. Wir können es nicht ohne ihn machen, also hoffe ich, dass er bald zurückkommen kann", so Alonso.



Strolls Fehlen beim Test sei "also nicht ideal [gewesen], aber ich hoffe, dass er uns bald eine Rückmeldung geben kann, damit wir Fortschritte machen können", betont der Spanier, der glaubt, dass es für Drugovich als Ersatz in Bahrain sehr hart werden würde.



"Selbst ich habe das Gefühl, dass mir Runden und Kilometer fehlen. Ich kann mir also nicht vorstellen, wie schwierig und herausfordernd es für Felipe ist. Aber er ist ein super-talentierter Fahrer. Er hat sich diese Woche hier in Bahrain sehr gut angepasst", lobt Alonso.



Nur zwei halbe Testtage vor dem ersten Formel-1-Rennen wären aber natürlich sehr wenig ...