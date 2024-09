Baku-Donnerstag in der Analyse: Red Bull sieht sich besser gerüstet

Verstappen: Wird kein zweites Monza

Der Niederländer sieht zwar weiterhin Probleme bei Red Bull, betont aber auch, dass es nicht wieder so schlecht wie vor zwei Wochen in Monza laufen sollte. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns", so der Weltmeister



"Aber ich denke, dass Monza in gewisser Weise positiv war, um grundsätzlich mehr über das Auto zu lernen", betont er und erinnert daran, dass Baku an diesem Wochenende "eine komplett andere Strecke" sei.



"Jetzt brauchen wir nur noch Zeit, um das Auto zu verbessern und unsere Schwächen zu verstehen, was wir meines Erachtens auch getan haben. Jetzt geht es nur noch darum, Lösungen dafür zu finden", erklärt er.



"Ich habe auch erkannt, dass es nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen geht", so Verstappen, "aber ich hoffe, dass wir von nun an einfach nach vorne schauen und versuchen können, besser zu sein - und nicht wie in Monza."



Auch Teamkollege Sergio Perez erklärt, dass es "viel besser" als vor zwei Wochen laufen sollte. Zumindest sei es im Simulator so gewesen, verrät der Mexikaner.