Formel-1-Liveticker: Aston Martin verkündet Ersatz für Lance Stroll

Williams: Testeinteilung für Bahrain

Williams wird seine Testkapazitäten in Bahrain gleichmäßig unter beiden Stammfahrern aufteilen. Am Donnerstag beginnt Alexander Albon udn übergibt am Nachmittag an Logan Sargeant. Der Rookie darf dann den gesamten Freitag bestreiten, Albon dann den gesamten Samstag.



Albon: "Wir müssen uns an die unterschiedlichen Bedingungen gewöhnen und haben jeweils 1,5 Tage Zeit, um uns mit dem Auto vertraut zu machen. Letztlich ist das nicht viel. Wir müssen also proaktiv vorgehen, um das Auto so schnell wie möglich in eine gute Position zu bringen, was uns im vergangenen Jahr meiner Meinung nach gut gelungen ist. Hoffentlich haben wir in dieser Saison eine bessere Basis, auf der wir aufbauen können, aber das ist in diesem Stadium schwer zu sagen."



Sargeant: "Wir hatten bereits beim Rollout in Silverstone ein gutes Gefühl im Auto. Ich freue mich wirklich darauf, tiefer in die Fähigkeiten des Autos einzutauchen und mich noch besser mit ihm vertraut zu machen. Bahrain ist eine Strecke, die ich gut kenne, was mich zuversichtlich in den Test gehen lässt. Hoffentlich bringt uns das in eine gute Position vor dem ersten Rennen der Saison. "