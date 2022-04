Imola in der Analyse: Wollten Leclerc und Sainz einfach zu viel?

Horner: Reifen haben den Unterschied gemacht

In Melbourne war Ferrari noch schneller, in Imola wendete sich das Blatt. Red-Bull-Teamchef Christian Horner führt das auf die Reifen zurück. An diesem Wochenende habe sein Team das "Arbeitsfenster" einfach besser getroffen.



"Wir konnten sehen, dass Charles etwas mehr Probleme mit den Vorderreifen hatte als wir", so Horner. Dadurch habe Red Bull "die Oberhand" gehabt und sei auch fast zu keinem Zeitpunkt "zu sehr unter Druck" von Ferrari geraten.



"Nach der Enttäuschung in Australien" sei Imola genau die richtige Antwort gewesen, so Horner, der das Resultat sogar als "eines unserer besten Ergebnisse aller Zeiten" bezeichnet.