Die radikalsten Designwechsel

Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es bei Aston Martin in diesem Jahr sehr wahrscheinlich keine große Überraschung bei der Lackierung geben wird. In diese Fotostrecke wird man es also wohl nicht schaffen. Da ist das Team aus Silverstone aber sowieso schon vertreten - und zwar gleich mehrfach!

Foto: Mercedes

Mercedes verabschiedet sich von seinem traditionellen Silber und geht in Schwarz in die Saison 2020. Es ist nicht der erste radikale Designwechsel in der Formel-1-Historie, wie unsere Fotostrecke zeigt!